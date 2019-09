Entre as 11h00 e as 19h00 deste domingo, a Avenida da Liberdade está fechada à circulação de automóveis devido à iniciativa "A Rua é Sua", promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, que tem como objetivo proporcionar mais espaço para os cidadãos circularem a pé ou de bicicleta, libertando aquelas artérias do bulício diário dos automóveis.

O tema desta edição é a mobilidade. Ao longo da avenida, há música, feira de artesanato, experimentação de veículos amigos do ambiente, street food, jogos e animações de rua.

A iniciativa vai-se repetir uma vez por mês até ao final do ano, com as próximas edições a acontecerem a 27 de outubro, 24 de novembro e 15 de dezembro, esta última no Eixo Central - Saldanha.