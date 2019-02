Um incêndio num restaurante na estação do Rossio, em Lisboa, obrigou à evacuação do local e à interrupção da circulação ferroviária, disse fonte da PSP, explicando que a situação já está controlada e que vai retomar a normalidade.

“Ocorreu um incêndio num restaurante na estação do Rossio, que causou apenas danos materiais. Devido ao fumo, a circulação ferroviária foi cortada durante cerca 30 minutos e a estação foi evacuada por motivos de segurança”, afirmou à agência Lusa fonte da PSP de Lisboa, cerca das 20:40.

Segundo a mesma fonte, a situação já está controlada.

“A PSP, os bombeiros e a Proteção Civil já avaliaram a situação, está controlada e a circulação vai ser retomada dentro da normalidade, sendo também permitido o acesso à estação”, explicou.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros adiantou que o alerta foi dado às 19:03 para um incêndio na conduta de extração de fumo de um restaurante no Rossio, confirmando que tinha vários meios no local.