Respondendo a uma questão colocada pelo CDS-PP na sessão plenária da Assembleia Municipal de Lisboa, Manuel Grilo (BE) afirmou que, dos quatro mil idosos identificados nas freguesias da Ajuda, Areeiro e Olivais, na fase piloto do projeto, que terminou em maio, cerca de metade tem entre 75 e 84 anos.

“Entre 15 a 20% destas pessoas identificadas não tinham médico de família e, portanto, houve um conjunto de operações realizadas com estas pessoas”, acrescentou o vereador com o pelouro dos Direitos Sociais.

O autarca do BE – partido que tem um acordo de governação do concelho com o PS – explicou que o projeto “tem cerca de cinco níveis de intervenção de resposta, sendo que o 1 significa intervenção crítica a realizar no momento e 5 significa nível de intervenção planeada”, acrescentando que 91% dos idosos sinalizados correspondem ao último nível.

A primeira fase atingiu os seus objetivos” e “em julho do próximo mês arrancará a segunda fase do projeto com dez freguesias: Alcântara, Arroios, Beato, Estrela, São Domingos de Benfica, Marvila, Alvalade, Parque das Nações, Santa Clara e São Vicente”, avançou Manuel Grilo.