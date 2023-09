Uma árvore caiu na Praça dos Restauradores no fim de semana de 16 e 17 de setembro, tendo causado danos a um quiosque que se encontrava ali ao lado. A equipa do arvoredo da Câmara Municipal de Lisboa (CML) presente no local verificou o sucedido, e justificou a queda com a "chuva e o vento que se fez sentir na noite/dia em causa".

Uma árvore caiu na Praça dos Restauradores, em Lisboa. Apesar do aparato, não houve feridos e apenas alguns danos registados no quiosque lá presente. Quiosque Restauradores Segundo a Câmara Municipal de Lisboa (CML), em resposta ao SAPO24, a provável causa da "rotura pela base poderá ser devido à falta de equilíbrio entre a copa e o fuste, que tinha uma inclinação", tendo sido acentuada ao longo do tempo com a chuva e o vento. Apesar da causa ser, aparentemente natural, foi recolhido "material vegetal das raízes e troncos para ser analisado no ISA - Instituto Superior de Agronomia e assim se apurar melhor a causa", informou a CML em resposta ao SAPO24. Segundo a CML, para já não existe registo de mais alguma árvore que esteja em "risco semelhante" na Avenida da Liberdade. Entretanto, em substituição da árvore caída, a CML já plantou outra, uma Celtis australis. créditos: Câmara Municipal de Lisboa Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram