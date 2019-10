Na sua intervenção de fundo no debate do programa do XXII Governo Constitucional, a deputada apelou ainda a que esta igualdade seja compatível com a necessidade do aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) e do investimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

“Um executivo do século XXI necessita necessariamente de encontrar como objetivo número um a igualdade. Nós iremos estar completamente a auxiliar, a incentivar qualquer iniciativa que se relacione com aumento da igualdade, com a redução das assimetrias e, especialmente, uma igualdade que não seja unicamente uma igualdade retórica, mas com uma ótica feminista, com uma ótica antirracista”, defendeu.

Num curto discurso proferido em quase cinco minutos - o total do tempo que o Livre teria para intervir no período de debate, mas foi acordado em conferência de líderes que haveria tolerância da Mesa devido à gaguez severa da deputada -, Joacine Katar Moreira salientou que a igualdade não deverá nunca relativizar “a necessidade do aumento do SMN e o investimento no SNS”.