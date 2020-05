Em declarações à Lusa, Pedro Mendonça, da direção do Livre, reconheceu que existem pontos ideológicos "em comum" entre o partido e a ex-eurodeputada e que está a assistir "com interesse" a uma possível candidatura de Ana Gomes, sem se comprometer, para já, com qualquer tipo de apoio a um candidato presidencial.

No domingo passado, a ex-eurodeputada socialista Ana Gomes afirmou que vai refletir sobre as presidenciais, embora não ambicionasse ser candidata, por considerar que "mudou muita coisa" com o primeiro-ministro a antecipar um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.

Ana Gomes falava na SIC Notícias a propósito das declarações do primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, na Volkswagen Autoeuropa, manifestando a expectativa de regressar àquela fábrica com o atual Presidente da República, já num segundo mandato, dando como certa a sua recandidatura e reeleição.

"As causas do Livre e de Ana Gomes tocam-se em muitos pontos, como na área dos direitos humanos, na área do europeísmo, na área da preocupação ecológica, a área da preocupação com a corrupção", considerou Pedro Mendonça, membro da direção do Livre.