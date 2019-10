No texto, o papa emérito esclareceu ter coligido algumas considerações, desenvolvidas pessoalmente depois de o encontro ter sido convocado, que foram apresentadas ao secretário do Estado e ao próprio Papa Francisco, tendo recebido autorização para as publicar na revista mensal do clero católico na Baviera.

O livro publica este escrito do papa emérito, que fala lateralmente da escuta das vítimas e do seu acompanhamento, praticamente não fala da cobertura culposa dos crimes, não entra no campo das problemáticas psicológicas e patologias da pedofilia, nem no campo da prevenção para além da formação do clero.

“Não façam mal a nenhum destes pequeninos. A voz de Pedro contra a pedofilia” publica também a carta do papa emérito aos católicos da Irlanda de 2010, considerado o seu documento pastoral mais desenvolvido sobre o tema.

Já no que se refere ao Papa Francisco, Frederico Lombardi refere que este se colocou desde o início do seu pontificado numa linha de continuidade com o seu predecessor, embora empenhando-se naturalmente em dar novos passos.

“Como é sabido, também ele se encontrou pessoalmente com diversas vitimas de abusos; aliás, quanto Bento XVI geralmente se encontrava com elas por ocasião de diversas viagens ao estrangeiro, Francisco ganhou o habito de se encontrar com elas por mais vezes, na sua residência de Santa Marta no Vaticano”, refere.

O livro, explica Frederico Lombardi, mostra como o Papa Bento XVI e o Papa Francisco encaram e vivem a grande prova com que a Igreja se defronta, já há décadas, na sequência dos crimes de abuso sexual cometidos pelos seus membros qualificados.

“Dois grandes pontífices assumem como seu o sofrimento dos mais pequenos e de todo o povo de Deus, tomando-o sobre os ombros, intervêm nas suas respetivas responsabilidades pastorais, interpretam em profundidade, segundo a fé estes acontecimentos”, escreve.

Frederico Lombardi refere ainda que “tendo trabalhado ao serviço de ambos” pode atestar que os dois dão um testemunho “exemplar de amor pelos mais pequenos, de humildade, de paciência, de coragem, de verdade, de amor pela justiça”.