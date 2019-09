Durante a visita aos serviços da Loja do Cidadão, Mariana Vieira da Silva anotou que o objetivo é ter no novo espaço uma resposta presencial que satisfaça cada vez mais pessoas.

A governante recordou que desde o início de maio o Governo tomou várias medidas para enfrentar as necessidades de agilização da elaboração dos Cartões do Cidadão, como a criação de Espaços do Cidadão e de plataformas ‘online’.

“Desde então mais de 50 mil pessoas deixaram de estar nas filas”, frisou.

A ministra destacou que o novo espaço do Saldanha “era essencial”, depois do encerramento da Loja do Cidadão dos Restauradores.

Em 2012, o Governo do PSD anunciava o encerramento da Loja do Cidadão dos Restauradores e a abertura de outra na zona do Saldanha.

“Há cerca de seis anos a cidade viu desaparecer o que era a Loja do Cidadão de maior dimensão de todo o país, dos Restauradores, sem nenhuma substituição. O que nós conseguimos encontrar com o Governo foi uma solução em que a Câmara financiou a construção deste espaço”, salientou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), aos jornalistas.

Fernando Medina acrescentou que esta Loja do Cidadão tem uma participação municipal que as outras não tinham e vai servir a cidade de Lisboa com “muito melhor qualidade”, bem como os munícipes de toda a Área Metropolitana de Lisboa.