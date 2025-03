Líderes europeus chegam a Londres a 2 de março de 2025 para discussões com o objetivo de "avançar" com ações sobre a Ucrânia, de acordo com o gabinete do Primeiro-ministro do Reino Unido Keir Starmer. A cúpula culmina uma semana de intensa diplomacia para o anfitrião Starmer, que se encontrou com o Presidente Donald Trump na quinta-feira, numa tentativa de alinhar as abordagens europeia e americana para o conflito na Ucrânia.

Toby Melville / POOL / AFP