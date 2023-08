Segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, nas últimas semanas, a Rússia concentrou parte dos ataques contra portos ucranianos no Danúbio com recurso a aparelhos aéreos não tripulados (‘drones’) de fabrico iraniano.

“Provavelmente, desta forma, pretende obrigar a navegação internacional a deixar de comercializar através desses portos”, indica a análise dos serviços de informações britânicos, à semelhança do que já foi afirmado pelas autoridades ucranianas.

O relatório britânico tornado público pelo Ministério da Defesa refere que um dos últimos ataques contra infraestruturas portuárias ucranianas atingiu uma série de alvos situados a 200 metros da fronteira com a Roménia “sugerindo que a Rússia desenvolve um apetite pelo risco ao levar a cabo ataques perto do território da NATO”.

Desde há duas semanas, quando anunciou a saída do acordo sobre exportação de cereais, a Rússia tem atacado quase diariamente os portos ucranianos no Mar Negro.

Um dos ataques ocorreu perto da fronteira com a Roménia tendo provocado queixas das autoridades de Bucareste.