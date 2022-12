De acordo com o The Guardian, estava uma grande multidão reunida no exterior da O2 Academy Brixton, onde aconteceu o concerto, quanto se deu o esmagamento. Oito pessoas ficaram feridas, quatro em estado crítico.

A polícia metropolitana está a investigar o que foi considerado como um incidente "extremamente angustiante" na atuação do cantor e compositor nigeriano Afrobeats Asake.

O artista, cujas datas de concerto em Londres esgotaram em minutos quando os bilhetes foram postos à venda em setembro, disse que estava a rezar pelos feridos.

A polícia foi chamada ao local do concerto no sul de Londres por volta das 21h35 de quinta-feira, depois de ter sido noticiado que um grande número de pessoas estava a tentar forçar a entrada para entrar sem bilhete, o que terá resultado no esmagamento.

O concerto foi cancelado 10 minutos depois de Asake ter aparecido no palco e multidão foi aconselhada a abandonar imediatamente o edifício.