A notícia foi avançada pela RTP.

Inicialmente foi reportado de que havia a possibilidade de estarem três a cinco trabalhadores soterrados na obra de construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica João Villaret, mas essa informação não se confirmou.

No Twitter, o INEM indicou que após a chegada dos meios de socorro ao local foram assistidos três feridos ligeiros — todos homens, com 36, 44 e 46 anos e que foram transportados para o Hospital de Loures sem acompanhamento médico.

No local estão estiveram duas viaturas VMER do INEM e cinco ambulâncias das corporações dos bombeiros da zona. As operações de socorro estão terminadas.

O alerta foi dado cerca das 15:30.