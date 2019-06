Formado em psicologia, Lucas Foster iniciou a carreira profissional no setor público brasileiro, no desenvolvimento de políticas com foco em crianças e adolescentes, mas o modelo de trabalho com que se deparou, “lento e burocrático”, não era aquele em que se via a trabalhar. Contas feitas, rumou à Dinamarca para estudar liderança internacional.

“Tinha 25 anos e estava meio perdido. O modelo de trabalho no setor público não me satisfazia, era muito lento e burocrático. Na Dinamarca acabei tendo contacto com uma sociedade mais dinâmica, inovadora, mais livre. E nesse processo percebi as minhas potencialidades e conheci o meu primeiro cliente, o arquiteto Bjarke Ingels, responsável pela sede da Google na Califórnia”.

Apesar de isto ter ditado um afastamento daquela que é a sua área de estudos, Foster reconhece que a psicologia lhe trouxe “muita capacidade de escuta e de observação, assim como uma liberdade maior para a aceitar as diferenças e compreender as limitações do indivíduo. [A psicologia] deu-me um olhar um pouco mais sensível para a natureza humana nas suas diferentes formas, tanto na vida pessoal como profissional”, diz o criativo brasileiro.

Ao regressar da Dinamarca, Lucas já vinha menos perdido e com novos planos — sem, porém, abdicar do sentido da sua caminhada. “[Quando voltei para o Brasil] eu queria continuar trabalhando para qualificar a experiência de vida das pessoas, o que é parte do meu propósito, e entendi que tinha adquirido habilidades na área de gestão, sobretudo gestão de projetos”. E é neste contexto que nasce a ProjectHub, em 2011, “um lugar onde eu [Lucas] recebia pessoas com ideias transformadoras, capazes impactar positivamente o mundo, mas que vinham de maneira muito desestruturada, e eu ajudava a estruturar através de consultoria”.

A base estava lançada, mas três anos depois Lucas percebeu que “a maioria desses empreendedores tinha a mesma dificuldade: a de aceder a investimento, recursos financeiros, para viabilizar as suas ideias. Foi quando a gente decidiu criar uma plataforma de tecnologia onde os empreendedores submetiam as ideias e os investidores acederem essa base de dados para investimento. Esta é a segunda fase da ProjectHub: tornar-se uma plataforma de tecnologia para conectar empreendedores e investidores com o objetivo de viabilizar projetos”.

E aqui a experiência na Dinamarca foi fundamental, porque quando Bjarke Ingels decidiu fazer uma missão no Brasil entrou em contacto com a ProjectHub, tornando-se o seu primeiro cliente nesta nova fase. “Ele queria explorar novas oportunidades de mercado no Brasil e eu fiz a ligação com um investidor”. Assim, “essa ideia de conectar empreendedores criativos com projetos inovadores e investidores se materializou com esse contrato”.

Em termos práticos, a ProjectHub funciona como uma “plataforma de financiamento coletivo [crowd funding] e no momento em que o investimento é realizado uma percentagem reverte para a empresa”.

Atualmente, a plataforma reúne 10 mil empreendedores e tem 4 investidores ativos — sendo que já chegaram a estar mais de 20, entre os quais a Google, a 3M e o Mercado Livre.

De uma palestra ao Dia Mundial da Criatividade é um pulo (um pulo aos Estados Unidos)

Inquieto — no mesmo registo em que acontece a nossa conversa, com Lucas em andamento, entre o encontrar lugar de estacionamento e fintar uma fila no mercado para conseguir um café — o diretor criativo estava longe de se contentar.

Em 2014, quando a ProjectHub estava a fazer a transição de um serviço de consultoria para uma plataforma de tecnologia, o Centro Universitário de Belas-Artes desafiou a empresa a trazer John Hawkins, autor do best-seller “Economia Criativa”, para uma série de palestras no Brasil.