No final do semestre, os rendimentos operacionais da BCR totalizaram 387 milhões de euros, um acréscimo de 6,4% face ao período homólogo, com as receitas de portagem a atingirem os 369 milhões de euros, um crescimento de 6,7%, “suportadas pelo comportamento do tráfego durante o semestre”, indicou a BCR. Já as receitas relacionadas com as áreas de serviço atingiram os 14,9 milhões de euros, mais 2,1% face ao período homólogo.

Segundo a BCR, o Tráfego Médio Diário (TMD) aumentou 3,6% no primeiro semestre, em comparação com o período homólogo, “suportado por condições económicas favoráveis”, sendo que a “circulação aumentou 4,2%, beneficiando do facto de 2024 ser um ano bissexto”.