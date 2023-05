"A transferência de munições nucleares já começou", disse o Presidente da Bielorrúsia, salientando, num vídeo, que a possibilidade das mesmas estarem já no seu país era real.

Um dos principais rostos da oposição na Bielorrússia, Svetlana Tikhanovskava já reagiu a esta revelação, salientando que esta medida coloca a vida dos bielorrussos "em risco".

"Hoje, o regime da Bielorrússia assinou um acordo com a Rússia sobre o uso de armas nucleares. Isso não apenas coloca em risco a vida dos bielorrussos, mas também cria uma nova ameaça contra a Ucrânia e toda a Europa", disse Tikhanovskaya.

Refira-se que Vladimir Putin já tinha revelado estes planos no passado mês de março, sendo que esta quinta-feira ambos os países fecharam um acordo para que o governo russo possa então armazenar este tipo de armamento neste país. O ministro da Defesa da Rússia, Sergey Shoigu, disse mesmo que as medidas adotadas “cumprem todas as obrigações legais internacionais existentes”, salientando que o "Ocidente está a travar uma guerra não declarada contra a Rússia e a Bielorrússia".