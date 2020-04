“Portugal tem sido um país exemplar no enfrentamento do coronavírus. Acho que está provado que o isolamento, depois de um convencimento da sociedade, é a melhor forma de enfrentar este inimigo invisível [contra quem] ainda não há armas, a não ser nos escondermos”, disse Lula da Silva durante uma entrevista à RTP.

O antigo Presidente critica o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, que tem criticado o confinamento social, aconselhado por especialistas em saúde pública.

“Ele próprio [Bolsonaro] vai para a rua numa total irresponsabilidade”, acusou Lula da Silva, que diz que a aposta na reabertura da economia depende, em primeiro lugar, da situação clínica do país.

“A melhor forma de as pessoas trabalharem é as pessoas estarem vivas. Vamos cuidar em primeiro lugar de que as pessoas estejam vivas”, afirmou, criticando a falta de respostas económicas à crise social do país.

As reservas cambiais do país poderia permitir “produzir dinheiro novo para que a gente pudesse enfrentar de frente esta crise”, explicou Lula da Silva, que defende também uma revisão dos sistema de poder mundial, demasiado dependente do neoliberalismo.

“Está provado que o mercado não tem solução para crise como essa”, porque “o mercado não resolve os problemas da sociedade”, acusou.