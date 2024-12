Na árvore de Natal, instalada no Terreiro do Paço, os apoiantes do movimento acenderam, com enfeites, uma mensagem em que se podia ler "resistência climática".

No local, Maria Mesquita, porta-voz da ação, alertou os visitantes e presentes para o risco que a humanidade enfrenta.

“Há pouco mais de um mês, 250 pessoas morreram em Valência em cheias catastróficas provocadas pela queima de combustíveis fósseis. Em Valência, centenas de famílias terão um lugar vazio à mesa de Natal. Eles, os governos e as empresas que continuam a queimar combustíveis fósseis, estão a tornar o planeta num verdadeiro inferno. E nós, as pessoas comuns, temos de entrar em resistência e travá-los, já”, afirma o comunicado da Climáximo, que teve Maria Mesquita, porta-voz da ação no local.