Paris alertou Israel no final de junho contra essa anexação, o que “afastaria” as relações com a União Europeia e sublinhou que Paris permanece “determinada” a reconhecer o Estado palestiniano “quando chegar a hora”.

Na terça-feira, França, Alemanha, Egito e Jordânia instaram Israel a abandonar o projeto, pela voz dos ministros dos Negócios Estrangeiros.

O Reino Unido também se manifestou contra o projeto, sobre o qual as autoridades israelitas têm uma janela de fogo por alguns meses, até às eleições norte-americanas, fontes de incerteza para a manutenção do apoio norte-americano, já que o candidato democrata Joe Biden se opõe à anexação.

Na reunião de quinta-feira, Macron “reiterou o compromisso inabalável da França com a segurança de Israel e a determinação em trabalhar para aliviar as tensões no Médio Oriente”, tendo exprimido “o apego à amizade e à confiança que une França e Israel”, segundo a presidência.