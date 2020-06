O Irão não reconhece a sua dupla nacionalidade.

O seu julgamento teve início em 03 de março na 15.ª câmara do Tribunal Revolucionário de Teerão. A segunda audiência ocorreu em 19 de março, de acordo com o seu advogado.

O seu colega e companheiro, Roland Marchal, preso em junho de 2019 quando visitava Fariba Adelkhah, foi libertado no final de março após um engenheiro iraniano ameaçado de extradição para os Estados Unidos, Jalal Rohollahnejad, ter sido libertado em França.

Visto que “pelo menos duas pessoas deveriam estar envolvidas” na acusação de “conspiração para pôr em risco a segurança nacional”, a segunda pessoa em questão deverá ser Marchal, cujo caso não foi arquivado, apesar da sua libertação, disse o advogado da investigadora, Said Dehghan, em 16 de maio.

Segundo o advogado, a acusação de “propaganda contra o sistema político” refere-se à opinião da investigadora sobre o uso do véu no Irão, pois mais do que observações de uma académica, são antes de tudo um “julgamento de valor” para as autoridades iranianas.