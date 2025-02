“A Ucrânia deve ser sempre um parceiro e os seus direitos devem ser respeitados”, afirmou hoje Macron na rede social X, após um encontro que reuniu os líderes de 20 países membros da União Europeia (UE) ou da NATO, que se seguiu a uma reunião semelhante com vários líderes europeus na segunda-feira.

A reunião convocada por Macron aconteceu após os Estados Unidos e a Rússia terem mantido na terça-feira as primeiras conversações diretas desde a invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, e terem acordado tomar medidas para a normalização das suas relações.

“Partilhamos o objetivo, que é também o do Presidente Donald Trump, de acabar com a guerra de agressão levada a cabo pela Rússia há quase três anos”, afirmou o chefe de Estado francês.

Durante a sua campanha às eleições presidenciais de novembro de 2024, Donald Trump prometeu que acabaria rapidamente com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e negoceia agora com Moscovo o fim do conflito em termos que Kiev diz serem “muito favoráveis a Moscovo”.

Na terça-feira, altos funcionários dos Estados Unidos e da Rússia reuniram-se em Riade, na Arábia Saudita, onde concordaram em negociar um acordo para o fim da guerra, apesar de as autoridades ucranianas e europeias não terem sido incluídas nos encontros, apesar da insistência do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesse sentido.

“As preocupações dos europeus em matéria de segurança devem ser tidas em conta”, acrescentou Macron, que sublinhou que “a paz deve ser duradoura e acompanhada de garantias sólidas e credíveis”.

Macron reconheceu também “a necessidade de aumentar” o investimento e as capacidades dos países europeus e da aliança militar em matéria de defesa e segurança, e avançou que “as decisões serão tomadas nos próximos dias e semanas”.

“Estamos ao lado da Ucrânia e assumiremos todas as nossas responsabilidades para garantir a paz e a segurança na Europa. Este é o interesse fundamental da França e eu sou o seu garante”, salientou o Presidente francês.

O conselheiro de segurança nacional da Casa Branca (presidência norte-americana), Mike Waltz, anunciou hoje que o chefe de Estado francês se deslocará a Washington na próxima semana, em declarações ao canal Fox News.