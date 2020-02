Washington também ameaça não renovar o tratado New Start sobre armamentos estratégicos nucleares, concluído em 2010 e que expira em 2021.

Neste contexto, Macron vai propor “uma oferta de diálogo” e “de apoio” aos europeus para afirmar uma autonomia europeia “em matéria de defesa e de controlo dos armamentos” num mundo cada vez mais instável, referiu a mesma fonte.

Na segunda-feira, em Varsóvia, o Presidente francês prometeu “ter em consideração os interesses de outros países europeus”, num momento em que o número de Estados-membros da NATO, dependentes do ‘guarda-chuva’ nuclear norte-americano, manifestam apreensão pelo descomprometimento dos EUA da cena multilateral decidida por Donald Trump.

A responsabilidade da França também foi acrescida desde a saída do Reino Unido da União Europeia, por se manter o único país da UE a possuir a arma atómica.

Na segunda-feira, um alto responsável do partido conservador da chanceler alemã Angela Merkel propôs que a UE garanta no futuro a sua própria força de dissuasão nuclear, e que deverá ser disponibilizada em comum com o arsenal atómico francês.

No seu discurso, Macron deverá igualmente propor uma “agenda de desarmamento nuclear”, mas defendendo o princípio de posse da arma nuclear pela França, alguns dias antes do 60.º aniversário do primeiro ensaio nuclear francês.

Em novembro e durante uma visita a Nagasaki e Hiroxima, as cidades japonesas devastadas pela bomba atómica no final da II Guerra Mundial, o Papa Francisco qualificou de “crime” o uso do átomo para fins militares e desmontou a lógica da dissuasão nuclear.