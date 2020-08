“Hoje, há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região contabiliza agora um total cumulativo de 154 casos confirmados de covid-19″, pode ler-se no boletim epidemiológico divulgado pela autoridade regional de saúde.

Sobre os novos casos identificados, o documento refere que quatro são importados, provenientes da Polónia e Itália, sendo outros dois de transmissão local detetados no concelho do Funchal, no âmbito da operação de rastreio montada no Aeroporto da Madeira.

No documento, o IASAÚDE acrescenta que “a investigação epidemiológica desta cadeia de transmissão permitiu identificar, até ao momento, nove contactos”, sendo que “dois foram confirmados, dois foram negativos e cinco aguardam resultados”.

“Todos os contactos permanecem em isolamento e a investigação epidemiológica continua em curso”, assegura.

Também menciona que, desde quarta-feira, existem outras duas situações de viajantes que estão em fase de “estudo pelas autoridades de saúde”, estando em curso as análises laboratoriais e investigações epidemiológicas.