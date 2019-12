Para que os oito minutos de fogo de artifício aconteçam, explicou Carlos Macedo, foram transportadas "520 toneladas de material para a Madeira", numa operação que já se iniciou em 09 de dezembro.

Serão utilizados 8.317 quilos de pólvora para um total de 24 toneladas de fogo, que será disparado às 00:00 de 01 de janeiro.

Para que os disparos aconteçam, a empresa divide a operação de montagem em fases.

"Entre 14 e 23 de dezembro vamos organizando tudo, para depois recomeçar em 26 com as ligações elétricas e colocar tudo no terreno em 29", explicou.

“Colocar no terreno” implica montar dois postos de fogo na ilha do Porto Santo, cinco postos em batelões ancorados na baía do Funchal e os restantes 31 postos de fogo no ‘anfiteatro’ que configura a cidade do Funchal.