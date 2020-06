“Já fomos prejudicados. A operação da Dinamarca para Porto Santo neste momento está anulada exatamente pela circunstância de todos os aeroportos de Portugal estarem inseridos na situação epidemiológica que se está a passar em Lisboa, [com um crescente] números de infetados”, afirmou o presidente do executivo.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas numa visita que às estruturas que estão a ser montadas no Aeroporto da Madeira para garantir a segurança e a testagem dos passageiros que desembarquem na região a partir de segunda-feira.

O chefe do executivo madeirense adiantou que a região “tomou já as diligências junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros”, através do secretário do Turismo madeirense e dos deputados regionais na Assembleia da República.

O objetivo é que o Governo central “contacte as respetivas embaixadas” para “fazer a destrinça entre os aeroportos portugueses da Madeira e Porto Santo, que são zonas de zero covid, e aquilo que se está a passar na capital”.