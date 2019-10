"No cumprimento de disposições constitucionais, eu convidei hoje o dr. Miguel Albuquerque para presidente do Governo Regional e pedi-lhe que, quando possível, trouxesse os nomes para formar o XIII Governo Regional", afirmou Ireneu Barreto após uma reunião com o presidente da estrutura regional do PSD.

O encontro decorreu hoje à tarde no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

"É um dia que considero importante para a região, houve uma mudança que diria de ciclo. Temos, pela primeira vez na região, um governo de coligação e eu desejo ao dr. Miguel Albuquerque e aos partidos que sustentam este governo as maiores felicidades porque a felicidade deste governo será, no fundo, a felicidade da região e, no fundo, a felicidade do pais", acrescentou.

O representante da República disse ainda ter, depois dos encontros com as delegações do PSD e do CDS, que todas as garantias de que precisava lhe tinham sido dadas.

"Portanto, estou convencido que é um acordo que pode ter sucesso para uma legislatura. É isso que quero e é isso que desejo para bem de todos nós", finalizou.