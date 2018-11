Este artigo é sobre Madeira . Veja mais na secção Local

O Parque do Montado do Pereiro, em Santa Cruz, na Madeira, foi limpo e reflorestado com 25 mil novas plantas no espaço de um mês e meio, informou hoje a secretária com a tutela do Ambiente, Susana Prada.

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA