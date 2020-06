“Até ao dia 04 de junho, foram notificados 1543 casos suspeitos de covid-19, dos quais, 1453 não se confirmaram”, refere o IASAÚDE, adiantando que 618 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde nos vários concelhos da região, 412 das quais em vigilância ativa e 206 em autovigilância.

No que respeita ao caso positivo identificado, no dia 1 de junho, no aeroporto da Madeira, contabilizado na Região Centro, o IASAÚDE salienta que “o doente permanece na região estando em isolamento em unidade hoteleira dedicada a confinamento”, estando “a investigação epidemiológica do caso a cargo das autoridades de saúde da Região Centro, em articulação com as autoridades de saúde da Região Autónoma da Madeira”.

O total de amostras processadas no Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, E.P.E. é, até à data, 16119. O número de utentes alvo de teste à COVID-19 na Região é 14669.