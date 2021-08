Entre os novos positivos, 28 são de transmissão local e três foram importados do Reino Unido, sendo que a região autónoma passa a contabilizar 10.513 casos confirmados de infeção pelo SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, já com 10.176 recuperados.

O arquipélago regista, também, um total de 75 óbitos associados à doença.

Os dados da autoridade regional diferem dos apresentados hoje pela Direção-Geral da Saúde, que atribui à Madeira 34 novos casos, num total de 10.889 confirmados desde março de 2020 e 72 mortos.

Em relação aos 262 casos ativos, a Direção Regional de Saúde indica que sete pessoas estão internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, uma das quais na unidade de cuidados intensivos, e 75 cumprem isolamento num hotel, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

Hoje há também 71 situações que se encontram em apreciação, relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos e outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da região.

A autoridade regional de saúde informa que 450 pessoas estão em vigilância ativa nos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo e 46.450 viajantes estão monitorizados através da aplicação ‘MadeiraSafe’.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos do arquipélago, em vigor desde 01 de julho de 2020, há a reportar um cumulativo de 283.805 colheitas para teste PCR à covid-19, mas, no total, o Laboratório de Patologia Clínica do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) já processou mais de 560.500 amostras.

Em relação aos testes rápidos de antigénio, foram realizados até a data um total de 74.049.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.485 pessoas e foram registados 988.061 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.