A Madeira vai estar sob aviso amarelo para chuva forte entre as 00:00 e as 06:00 de segunda-feira, informou hoje o Serviço Regional de Proteção Civil, com base em indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta é válido apenas para a ilha da Madeira — costa sul, costa norte e regiões montanhosas –, ao passo que o Porto Santo se mantém sem avisos. O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. O IPMA lançou também um aviso de má visibilidade no mar para todo o arquipélago da Madeira até às 06:00 de segunda-feira, situação que motivou a Capitania do Porto do Funchal a emitir um comunicado, no qual solicita aos proprietários e armadores das embarcações que adotem precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram