A Ópera Metropolitana de Nova Iorque e o seu diretor-geral, Peter Gelb, “aproveitando-se da boa vontade do movimento #MeToo, agarraram-se descaradamente a essas alegações como pretexto para porem fim a uma campanha pessoal antiga para forçar a saída de Levine”, lê-se no processo interposto num tribunal de Manhattan, citado pela agência The Associated Press (AP).

No processo, James Levine acusa a companhia e Peter Gelb de difamação e quebra de contrato. O maestro pede, pelo menos, 5,8 milhões de dólares (4,7 milhões de euros) de indemnização por danos e para “repor o nome de James Levine, sua reputação e carreira”.

A advogada da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, citado pela AP, afirmou que James Levine não foi vítima de uma vingança, mas despedido devido a “provas credíveis e corroboradas de má conduta sexual”.

“É chocante que James Levine se tenha recusado a assumir responsabilidade pelos seus atos e que hoje, em vez disso, tenha decidido atacar a Ópera Metropolitana de Nova Iorque com um processo cheio de mentiras”, escreveu a advogada Bettina Plevan num comunicado.

Na semana passada, James Levine foi demitido da Ópera Metropolitana de Nova Iorque, na sequência de uma investigação que confirmou casos de abuso e assédio sexuais.

Em comunicado, a companhia explicou que a investigação encetada há três meses concluiu que James Levine praticou atos de abuso sexual e teve uma conduta de assédio enquanto trabalhou com “artistas vulneráveis que estavam em início de carreira”.

Em dezembro, a Ópera Metropolitana de Nova Iorque tinha suspendido toda a colaboração com o maestro e desencadeado uma investigação, depois de o jornal The New York Times ter publicado testemunhos de três pessoas que alegavam terem sido alvo de abusos sexuais por parte de James Levine quando eram adolescentes. Depois disso, surgiu uma quarta vítima.