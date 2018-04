Em casa está o novo plano de expansão do Metro, segundo o qual a linha Amarela passará a ligar Odivelas a Telheiras (com desvio no Campo Grande) e as restantes atuais estações que fazem parte desta linha (Cidade Universitária-Rato) passarão a fazer parte da Verde, que irá assumir um trajeto circular.

Essa alteração irá ocorrer quando estiver concluída a expansão entre o Rato e o Cais do Sodré.

Para os peticionários, os milhares de passageiros que hoje apanham o Metro no concelho de Odivelas e na parte Alta de Lisboa, “vão ser obrigados a mudar de linha no Campo Grande para chegar a estações como o Rato, o Marquês de Pombal ou o Saldanha, no centro da capital, que transitam para a futura linha verde circular”.

O texto que acompanha a petição refere ainda que “só quem não apanha o metro todos os dias, é que não sabe o transtorno que é a mudança de linha, muitas vezes a espera pelo metro é superior ao tempo da viagem em si”.