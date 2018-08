A ligação do Metro de Lisboa entre as estações da Alameda e São Sebastião, que permitiu unir a linha Vermelha às outras três linhas, registou já a passagem de mais de 102 milhões de passageiros.

Na quarta-feira assinalam-se nove anos desde que o troço do Metro de Lisboa entre a Alameda (linha Verde) e S. Sebastião (Vermelha) foi inaugurado, depois da remodelação da estação Saldanha (linha Amarela) e São Sebastião (linha Azul) e da inauguração das estações Saldanha II e São Sebastião II, para servir a linha Vermelha.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Metropolitano de Lisboa, em nove anos, 102 milhões de passageiros utilizaram as estações remodeladas e inauguradas em 2009.

O prolongamento da linha Vermelha até São Sebastião permitiu “reduzir os tempos de viagem em cerca de um minuto” entre as estações e “terminou com a necessidade de fazer transbordo entre as linhas”.

Só nos primeiros sete meses deste ano as estações de Alameda e São Sebastião foram utilizadas por mais de 5,4 milhões de clientes.

A linha Vermelha do metro de Lisboa foi ainda alargada, em 2012, até ao Aeroporto, permitindo servir os milhões de pessoas que escolhem a capital portuguesa para visitar ou em trabalho.

“Este prolongamento tem vindo a ter uma importância crescente para a diminuição da utilização do transporte individual e a consequente diminuição de gases poluentes emitidos para a atmosfera no eixo central da cidade de Lisboa”, pode ler-se no comunicado.