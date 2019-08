Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à Lusa que o incêndio lavra numa zona florestal e que “não há povoações em risco”, nem corte de estradas.

O incêndio deflagrou, pelas 12:40 de hoje, na localidade de Sertã Velha, no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, numa zona de povoamento florestal, segundo informação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Dominado desde cerca das 14:00, o incêndio mantém no terreno 181 operacionais, com 50 meios terrestres e sete meios aéreos, de acordo com a página na internet da ANEPC, consultada pelas 14:20.

(Notícia atualizada às 14:50)