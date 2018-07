Ao todo, 18.632 pessoas, entre as quais mais de nove mil funcionários da polícia e seis mil das forças armadas turcas, viram o seu nome publicado naquele documento.

Vários meios de comunicação social turcos afirmaram tratar-se do último decreto antes de um provável levantamento do estado de emergência na segunda-feira.

O estado de emergência foi decretado pelo Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no dia seguinte a tentativa de golpe de Estado, em julho de 2016, e sucessivamente renovado.

Os 'media' turcos afirmaram que este regime de exceção será levantado na segunda-feira, após a tomada de posse de Erdogan, reeleito no cargo a 24 de junho. O fim do estado de emergência foi uma das promessas eleitorais do Presidente turco.