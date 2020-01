Nos últimos dias, a aviação russa e a do regime de Bashar al-Assad concentraram os bombardeamentos no oeste da província de Alepo, numa área ocupada por ‘jihadistas’ e rebeldes, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

As Nações Unidas estão “profundamente preocupadas” com o aumento de deslocados no noroeste sírio, “informações quase quotidianas dão conta de ataques aéreos e de tiros de artilharia no setor”, disse à agência France Presse David Swanson, um porta-voz do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

“Entre 15 e 19 de janeiro, partiram mais de 38.000 deslocados, principalmente do oeste de Alepo” para outros territórios da província ou da vizinha Idlib, precisou num comunicado.

A província de Idlib e certas zonas das regiões vizinhas de Alepo, Hama e Latákia, são dominadas pelos ‘jihadistas’ do Hayat Tahrir al-Sham (HTS, ex-ramo sírio da Al-Qaida), contando ainda com grupos rebeldes.

Desde o início de dezembro, registaram-se 358.000 deslocados no noroeste sírio, na grande maioria mulheres e crianças, segundo a ONU.