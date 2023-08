Cerca de 70 concelhos do interior Norte e Centro e da região do Algarve estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, estão em perigo máximo mais de sete dezenas de concelhos nos distritos de Bragança, Vila Real, Guarda, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Leiria e Faro. Em perigo muito elevado o IPMA colocou cerca de 90 municípios dos distritos de Faro, Beja, Lisboa, Leiria, Santarém, Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Porto, Braga e Vila Real. Já em perigo elevado está quase toda a região do Alentejo, um concelho algarvio e outros mais de 40 nos distritos de Setúbal, Lisboa, Santarém, Leiria, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo. O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas. Para hoje, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura máxima em todo o território e uma pequena subida da mínima no interior Norte e Centro e também no sotavento algarvio. O vento será de noroeste, por vezes forte nas terras altas e, durante a tarde, na faixa costeira. Haverá igualmente neblina ou nevoeiro matinal. Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 16º Celsius (Bragança, Vila Real, Viseu e Sines) e os 25ºC (Faro) e as máximas entre os 26ºC (Braga e Aveiro) e os 42ºC (Faro).