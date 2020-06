A petição na plataforma Change.org intitulada ‘Impeach De Blasio’ (Destituam De Blasio) tenta chegar às 150.000 assinaturas, o dobro das registadas na terça-feira, quando de um dia para o outro mais de 20 mil pessoas a subscreveram.

O ‘mayor’ de Nova Iorque decretou na terça-feira o recolher obrigatório até ao próximo domingo, depois dos confrontos entre manifestantes e polícias e das pilhagens a lojas, ocorridos no nos passados domingo e segunda-feira, com centenas de detenções.

Os incidentes estão relacionados com protestos contra a morte do afro-americano George Floyd às mãos de um polícia de Minneapolis, no Estado do Minnesota.

Na apresentação da iniciativa os distúrbios raciais não são mencionados por ter sido escrita no ano passado, algo que fica evidente quando se lê que De Blasio “planeia” apresentar a candidatura às primárias democratas — das quais se acabou por retirar — e na qual se lê que o país não o pode ter de novo nos próximos dois anos”.