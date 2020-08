Segundo o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 17:00 estavam no terreno 937 operacionais das forças de socorro e segurança, 271 meios terrestres e um total de 19 meios aéreos a combater os cinco maiores incêndios.

O maior incêndio, para o qual foi dado o alerta às 02:45, decorre numa zona de mato no concelho de Porto Mós, em Leiria, mobilizando 207 operacionais, 61 veículos e dois meios aéreos.

No distrito de Guarda, no concelho de Sabugal, lavra um incêndio em mato com 187 operacionais, 54 meios terrestres e três meios aéreos, para o qual foi dado o alerta às 13:46.

Em Viseu, o combate a um incêndio em Sernancelhe que lavra desde o início da tarde em área de mato tem 181 operacionais, 62 meios terrestres e três meios aéreos.

Já em Alijó, distrito de Vila Real, estão mobilizados 166 operacionais, 51 meios terrestres e três meios aéreos para combater um incêndio numa zona de mato, que deflagrou também ao início da tarde.

No Fundão, distrito de Castelo Branco, lavra um incêndio em povoamento florestal com 196 operacionais, 43 meios terrestres e oito meios aéreos. Este fogo teve início perto das 14:00.