"Os signatários têm vindo a assistir, com grande preocupação, à multiplicação em diferentes meios de comunicação social de alusões pouco rigorosas, ou mesmo manifestamente incorretas, sobre a gestão da floresta e as causas dos incêndios em Portugal", começam por dizer os signatários do Manifesto por uma Floresta Não Descriminada, no documento a que a Lusa teve hoje acesso.

"Esta preocupação é agravada pelo facto de muitas das afirmações pretenderem, sem qualquer fundamento, imputar ao eucalipto a responsabilidade pelo drama dos incêndios florestais, impedindo desta forma que os esforços se centrem no combate às suas verdadeiras causas", prossegue o manifesto, assinado por vários académicos, empresas do setor como Navigator e Altri, várias autarquias, entre as quais Aveiro e Setúbal, associações florestais e a CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal.

Os antigos ministros António Serrano, Bagão Félix, Mira Amaral e Daniel Bessa, bem como o ex-secretário-geral da UGT, João Proença, subscrevem o documento.

"A desinformação que se vem verificando fere a floresta portuguesa em geral, contribuindo para que não se encontre o caminho adequado para evitar o flagelo dos incêndios, que se agudizou nos anos recentes", referem, apontando que "as verdadeiras causas dos incêndios estão essencialmente na excessiva carga de biomassa no terreno, em resultado do reduzidíssimo nível de gestão da floresta e do excesso de matos e de incultos no território português".