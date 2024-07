Vários manifestantes de extrema-direita estão a protestar junto à residência oficial do primeiro-ministro britânico, Keirm Starmer. Já foram detidas várias pessoas, estando de momento também um helicóptero da polícia no ar, segundo a Sky News.

A área de Whitehall já foi fechada, com a polícia a colocar os manifestantes na praça do Parlamento. Segundo a polícia os protestos começaram por voltas da 19h, sendo que a polícia já ordenou a dispersão por volta das 20h30. Os manifestantes que ainda estão no local estão a quebrar a lei.

Hoje de manhã, uma multidão de extrema-direita também se envolveu em confrontos com a polícia de Southport, depois de uma vigília organizada devido ao esfaqueamento por parte de um jovem de 17 anos a 13 pessoas, que resultou na morte de três meninas. Tudo ocorreu no clube infantil Hope of Hart, onde acontecia uma aula de dança inspirada em Taylor Swift.

As autoridades identificaram as vítimas como Alice Aguiar (nove anos), Bebe King, (seis anos) e Elsie Dot Stancombe (sete anos).

"As suas famílias, que estão a ser apoiadas por agentes especializados, divulgaram fotografias e pediram que a sua privacidade fosse respeitada nesta altura", é referido num comunicado da polícia.

Alice Aguiar é filha de pais madeirenses, que deixaram uma mensagem em sua homenagem. “Continua a sorrir e a dançar como gostavas de fazer, nossa princesa. Como te dissemos antes, és sempre a nossa princesa e ninguém mudaria isso. Com amor do teu herói papá e da mamã".

Além das três vítimas mortais, outros menores ficaram feridos no ataque, cinco dos quais em estado grave, bem como dois adultos, que também se encontram hospitalizados em estado grave.