Em comunicado enviado às redações, a Direção-Geral da Saúde (DGS) informa ter atualizado as normas 015/2020 e 019/2020, ambas concernindo aspetos da testagem à covid-19.

De acordo com a DGS, as mudanças passam pelo "o alargamento da utilização de testes laboratoriais a todos os contactos (de alto e de baixo risco)" e pela "disponibilização generalizada de testes rápidos de antigénio (TRAg) nas unidades de saúde do SNS".

As autoridades de saúde informação ainda que vão proceder à "implementação de rastreios regulares com TRAg em contextos particulares como nas escolas e setores de atividade com elevada exposição social (trabalhadores de fábricas, trabalhadores da construção civil, entre outros)".

Estas mudanças, refere a DGS, foram tomadas "atendendo à situação epidemiológica atual, quer pela emergência das novas variantes de SARS-CoV-2, quer pela diminuição da incidência diária de casos de infeção", para "reforçar e alargar as indicações para a realização de testes laboratoriais de forma a antecipar um desconfinamento controlado, e otimizar a capacidade laboratorial do país, gradualmente expandida durante o ano de 2020".

Esta reavaliação surge depois de Marta Temido ter dito na passada terça-feira que tinha pedido à DGS para estudar o tema e eventualmente alterar as normas em vigor

A ministra da Saúde destacou a necessidade de “voltar a investir no alargamento da testagem", defendendo a “ação decisiva sobre alargamento de testagem, designadamente a massificação dos testes rápidos para rapidamente perceber o estado de circulação da infeção na população”.

Questionada sobre a capacidade de o país testar massivamente, a ministra explicou que “os critérios de realização de testagem são definidos pela DGS”, mas que “devemos insistir junto do critério técnico do alargamento da testagem”, exemplificando que deve ser feita a testagem de contactos, independentemente do grau de risco.