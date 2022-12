De acordo com a Guardia Civil espanhola, um autocarro despistou-se e caiu para o rio Lérez, em Cerdedo-Cotobade, havendo nove pessoas envolvidas no acidente -- oito passageiros e o condutor.

Duas pessoas ficaram feridas e outras três continuam desaparecidas.

Conforme noticiado pelo 112 Galicia, o helicóptero Pesca 1 do Serviço de Guarda da Costa Galega está neste momento a realizar os trabalhos de resgate do corpo.

Os trabalhos foram suspensos de madrugada devido às más condições gerais, designadamente o elevado caudal do rio, a intensa corrente e o facto de o nível da água no interior da viatura já estar a atingir o teto, informaram os serviços locais de socorro.

Na madrugada deste domingo, o corpo de uma mulher também foi localizado, enquanto outros dois corpos sem vida foram resgatados no sábado.

Por volta das 09:30, foi retomada a atividade de busca dos desaparecidos.

Ainda durante a manhã, as equipas de regaste encontraram a terceira vítima sem vida dentro do autocarro, uma mulher, e às 12:00 encontraram a quarta vítima no rio, próximo do local do acidente.

O subdelegado do Governo em Pontevedra, Maica Larriba, afirmou que, segundo os serviços subaquáticos da Guardia Civil, nenhuma das pessoas desaparecidas estão dentro do autocarro que caiu no rio.

Posteriormente, encontraram uma quinta vítima sem vida, numa área de muito difícil acesso.

Uma das pessoas feridas é o motorista do autocarro que ficou internado no Hospital Clínico de Santiago de Compostela.

De acordo com a Guardia Civil, o motorista fez o teste de álcool e drogas e deu negativo.

Outros dos feridos, trata-se de uma mulher que foi transferida para o Hospital Montecelo, em Pontevedra.

O acidente ocorreu por volta das 21:20, no sábado, quando um autocarro da empresa “Monbus”, da linha regular entre Lugo e Vigo, caiu no rio.

A operação envolveu o corpo de Bombeiros O Deza, Bombeiros de Pontevedra, o GES de A Estrada, os serviços de saúde, a Proteção Civil do município e a Guarda Civil de Trânsito.

A intervenção contou ainda com o apoio da Agência Galega de Emergência, assim como de um Grupo de Intervenção Psicológica em Catástrofes e Emergências (Gipce).

Atualmente continuam os trabalhos para encontrar os demais ocupantes, ou seja, as outras duas pessoas ainda desaparecidas.

O presidente da Junta da Galiza, Alfonso Rueda, apontou as "muito más condições meteorológicas" como uma das possíveis causas do acidente.

Foi dado ainda nota de que, neste momento, o autocarro já se encontra vazio, por isso, as buscas incidem nas imediações.

As autoridades vão tentar remover o autocarro nas próximas horas.

(notícia atualizada às 15h34)