A Prémio Nobel da Paz, Malala Yousafzai regressou pela primeira vez ao Paquistão desde que foi baleada na cabeça, em 2012, num ataque executado por um talibã.

Os detalhes precisos de itinerário de Malala foram "mantidos em sigilo, tendo em conta caráter sensível da visita", informou uma fonte do governo paquistanês a respeito da viagem, prevista para durar quatro dias e incluir um encontro com o primeiro-ministro, Shahid Khaqan Abbasi.

Acompanhada dos pais, Malala, hoje com 20 anos, foi escoltada do aeroporto internacional Benazir Bhutto, em Islamabad, sob um forte esquema de segurança, segundo fotos exibidas pela TV local.

Malala tornou-se um símbolo mundial de defesa dos direitos humanos e ativista da educação de raparigas depois de um homem armado ter invadido o autocarro escolar no vale do Swat, no dia 9 de outubro de 2012, e ter perguntado "quem é Malala?", disparando em seguida sobre ela.

A menina foi tratada de seus ferimentos na cidade inglesa de Birmingham, onde acabou por concluir os estudos.

Vencedora do Nobel da Paz em 2014, prosseguiu com a sua campanha, enquanto continua a estudar, agora na Universidade de Oxford.