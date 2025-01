Os protestos começaram de madrugada e os promotores cortaram temporariamente uma estrada, de acordo com a polícia daquela região, ao passo que em alguns pontos da localidade manifestantes tentaram romper os cordões policiais.

O início do congresso da AfD, que se encontra em segundo lugar nas sondagens para as eleições alemãs de 23 de fevereiro, estava previsto para as 10:00 (hora local, mais uma hora que em Portugal continental), atrasou-se pelo menos 45 minutos devido às dificuldades dos delegados em chegar ao local.

Um porta-voz do partido, Bernd Baumann, qualificou os manifestantes de extremistas, em declarações a uma cadeia de televisão local, considerando “uma catástrofe” o atraso dos trabalhos da reunião magna destinada a aprovar o programa eleitoral e a candidatura de Alice Weidel a chanceler.

Os organizadores, uma aliança contra a direita conhecida como ‘Widersetzten’ (Opor-se), queixaram-se de uma “escalada de violência” pela polícia, ao bloquear uma manifestação autorizada, com o uso de canhões de água e gás pimenta.

Alguns dos principais partidos alemães reúnem-se à porta fechada ou em congresso para confirmar os programas políticos e os seus candidatos às eleições legislativas antecipadas de 23 de fevereiro.

Em Berlim, terá lugar um congresso extraordinário do Partido Social Democrata (SPD). Nos pontos principais da agenda estão a confirmação do nome do candidato a chanceler, que será novamente Olaf Scholz, e a decisão sobre o programa de governo que se vai centrar nas questões do crescimento económico e da garantia de emprego na indústria.

O SPD não tem conseguido descolar do terceiro lugar nas sondagens, atrás da AfD e da União Democrata Cristã (CDU), obtendo entre 15,5 e 17% dos votos.

Os conservadores da CDU, liderados por Friedrich Merz (candidato a chanceler), encabeçam as sondagens com cerca de 33% e também vão encontrar-se este fim de semana, à porta fechada, para debater uma “Agenda 2030” focada na política económica.