O relatório revela que 70% dos mortos foram atingidos por balas reais “na cabeça e no peito” e as autoridades anunciaram ter demitido vários comandantes das diferentes forças de segurança em sete das 18 províncias do país, afetadas pela contestação.

O balanço oficial é de 149 civis e de oito membros das forças de seguranças mortos de 1 a 6 de outubro em Bagdad e nas províncias do sul.

Entre os mortos, 107 civis e quatro membros das forças de segurança foram registados na capital iraquiana, onde os confrontos se concentraram inicialmente na emblemática praça Tahrir, antes de se estenderem ao turbulento bastião xiita de Sadr City.

O movimento de contestação denunciava a corrupção e pedia empregos, serviços públicos operacionais e a saída do governo.

As autoridades ordenaram a formação de uma “Alta Comissão de Inquérito” para esclarecer os acontecimentos e não reconheceram até agora um “uso excessivo” da força pelos seus homens, a não ser em incidentes limitados.

No seu relatório, a Alta Comissão atribui a responsabilidade de algumas mortes às forças de segurança, mas evoca igualmente “atiradores”, sem os identificar.

As autoridades acusam, desde o início do movimento, “atiradores não identificados” colocados nos telhados, acima dos manifestantes e da polícia.