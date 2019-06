"Seria uma responsabilidade muito negativa por parte dos partidos à nossa esquerda permitir que continue em vigor uma lei que eles acham pior do que a lei que estão agora a discutir", afirmou Carlos César, no Palácio de Belém, em Lisboa, onde uma delegação do PS foi hoje recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante cerca de uma hora.

Em declarações aos jornalistas, o presidente e líder parlamentar do PS considerou que "a Lei de Bases da Saúde tem todas as condições para merecer um voto do PCP, para merecer um voto do Bloco de Esquerda, porque é, como disse, uma lei melhor do que a anterior" e defendeu que "esses partidos têm a responsabilidade de remar nesse sentido".

Segundo Carlos César, o PS quer aprovar uma lei que "atende a conceitos que devem ser caros aos partidos à esquerda, e até ao próprio PSD", mas com "uma acentuação de princípios fundamentais que são caros aos partidos da esquerda em geral".

"O BE, o PCP, o PEV, até o próprio PSD devem pensar que é importante termos uma lei melhor do que a lei anterior", reforçou.

No final desta audiência, realizada no âmbito nos contactos regulares do Presidente da República com os partidos com assento parlamentar, Carlos César voltou também a falar sobre a polémica quanto ao envolvimento e conhecimento que o ex-governador do Banco de Portugal Vítor Constâncio teve ou não sobre o crédito da Caixa Geral de Depósitos (CGD) concedido ao empresário Joe Berardo.