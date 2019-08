O Plenário é uma iniciativa pensada para alargar o debate nas legislativas de 6 de outubro a quem tenha ideias para apresentar para uma melhor governação do país. Há muito para discutir antes da ida as urnas e é por isso que queremos começar já a pensar o país que vamos ter (e ser) nos próximos quatro anos — e contamos com o seu contributo. Assim, lançámos o desafio, em forma de pergunta: Se fosse primeiro-ministro ou primeira-ministra nos próximos quatro anos, qual era o problema que resolvia primeiro? Ou, perguntando de outra forma: qual seria a sua prioridade para o país?

Manuel Pereira de Castro, reformado, juntou-se ao plenário, veja aqui o seu contributo na íntegra:

Se eu fosse primeiro-ministro, a primeira medida que tomaria como fundamental para o país seria a seguinte: Colocar na agenda política a discussão — sem evasivas, preconceitos ou reservas, com todo o espectro político da Assembleia da República, mas pedindo a colaboração e sugestões — sobre a extinção dos sindicatos e a sua substituição por uma comissão especializada das profissões. Caberia à comissão de especialistas aferir a importância, a complexidade, formação escolar e profissional de cada profissão e elaborar as retribuições mínimas para os empregadores públicos e privados. Os contratantes teriam a liberdade de pagar aos seus funcionários qualquer valor acima do mínimo estabelecido por lei. O nosso país não pode continuar a ser refém de múltiplos sindicatos que tantas vezes têm um número residual de sindicalizados, mas possuem um imenso poder reivindicativo e de pressão social e política. O lema dos direitos não colide com os direitos de toda uma sociedade e é tempo de colocarmos em cima da mesa a nova realidade da globalização e da concorrência mundial.

