As 15 página escritas por Freddie Mercury, em folhas com a marca da British Midland Airways, antiga companhia aérea, foram leiloadas esta quarta-feira por cerca de 1,7 milhões de dólares. Os manuscritos revelam ainda que a mítica música dos Queen, Bohemian Rapsody, poderia ter sido chamada "Mongolian Rhapsody".

Nos leilões da Sotheby´s, em Londres, também o piano do vocalista dos Queen foi leiloado. Uma artigo comprado em 1975, um piano Yamaha, foi também hoje leiloado por 2,1 milhões de dólares americanos. Este piano foi onde Freddie Mercury compôs quase todas as suas obras.

Freddie Mercury foi músico, compositor, cantor e vocalista da banda britânica Queen. Conhecido como um dos maiores cantores de rock de todos os tempos, Freddie Mercury foi o nome artístico escolhido por Farrokh Bulsara, nascido no Zanzibar, na Tanzânia, filho de Bomi e Jer Bulsara.

Em 1964 a família de Freddie Mercury emigrou para os Middlesex, em Londres, no Reino Unido. Foi na Ealing Technical College and School of Art que Mercury se formou em Design Gráfico, em 1969.