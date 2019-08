Os produtores de couro, porém, mostraram-se alinhados com o discurso do executivo e sustentam que há, no mercado mundial, "uma interpretação errónea do comércio e da política internacionais acerca do que realmente ocorre no Brasil e o trabalho do Governo e da iniciativa privada com as melhores práticas em manejo, gestão e sustentabilidade".

A carta conclui, pedindo ao Ministério do Meio Ambiente brasileiro uma atenção especial à situação do setor e que seja feita uma “contenção de danos à imagem do país no mercado externo”.

Os incêndios registados na Amazónia mobilizaram a opinião pública mundial sobre a aceleração da destruição do meio ambiente no Brasil.

O número de incêndios no Brasil aumentou 83% este ano, em comparação com o período homólogo de 2018, com 72.953 focos registados até 19 de agosto, sendo a Amazónia a região mais afetada.

A Amazónia, a maior floresta tropical do mundo e com a maior biodiversidade registada numa área do planeta, tem cerca de 5,5 milhões de quilómetros quadrados e inclui territórios do Brasil, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa (pertencente à França).