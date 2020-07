Acompanhado pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, Marcelo Rebelo de Sousa respondeu às questões dos jornalistas à saída do Aeroporto da Madeira, considerando que a situação da região em relação aos "corredores aéreos" do Reino Unido está prestes a clarificar-se.

"Tenho a certeza que essas dúvidas vão ser dissipadas nos próximos dias, porque é tão grande a evidência dos factos", disse o Presidente da República, argumentando é "patente a diferença no número de infetados e de óbitos" entre a Madeira e "diversos países europeus, Reino Unido inclusive".

Em causa está a exclusão da Madeira dos “corredores de viagem internacionais” com destinos turísticos que o Reino Unido vai abrir a 10 de julho para permitir aos britânicos passarem férias sem cumprir quarentena no regresso.

Se a situação de Portugal Continental é inequívoca — o território encontra-se excluído —, as regiões autónomas encontram-se com estatutos confusos. Se na lista do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, as duas regiões encontram-se entre os destinos turísticos seguros aos quais não é inibida a viagem, na lista dos países e territórios com os quais foram criados "corredores aéreos" do Ministério dos Transportes, nenhum território português se encontra mencionado.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "quando se fala em segurança e confiança, presente e futuro, a Madeira é um exemplo óbvio", pelo que a situação deverá ficar esclarecida. O Presidente da República, aliás, disse ter vindo ao território num "momento particularmente importante na vida da região autónoma da Madeira, e portanto Portugal, porque é o coroar de um processo complexo, difícil, mas bem sucedido em termos de gestão de uma pandemia que é dificílima".

A 1 de julho teve início uma operação de rastreio de viajantes nos aeroportos da Madeira e Porto Santo, na sequência de uma resolução do Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP, que impõe a obrigatoriedade de os passageiros apresentarem um teste negativo realizado até 72 horas antes do início da viagem, ou, então, a efetuá-lo à chegada.

O chefe de Estado disse estar "muito impressionado" com a "chegada de turistas a ritmo crescente" porque estes "vêm da Europa e de forma sucessiva e consistente", o que dá, atualmente, "uma taxa de ocupação muito significativa em relação a um ano ‘normal’ como o anterior", sendo que as previsões para os meses seguintes são ainda melhores.